На рынке фитнес-услуг в России образовался дефицит кадров на фоне перехода занятий в онлайн

На рынке фитнес-услуг в России образовался дефицит кадров из-за того, что во время пандемии коронавируса начался тренд на переход фитнес-тренеров к онлайн-занятиям, который продолжается до сих пор. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование FitnessData.

В январе—феврале 2023 года количество вакансий превысило показатель прошлого года на 14%, число резюме сократилось на 3%. При этом за весь 2022 год число соискателей на рынке уменьшилось на 30%, а вакансий — выросло на 19%. Специалисты отметили, что в фитнес-индустрии сейчас на одну вакансию приходится в среднем менее двух резюме.

По словам руководителя FitnessData Максима Боровикова, такая ситуация сложилась из-за перехода части тренеров в онлайн, где они уже начинают работать самостоятельно и привлекают клиентов напрямую. Например, сейчас около 27% инструкторов работают онлайн, а еще 47% желали бы перейти в этот режим работы.

Эксперты рынка посчитали, что сложившаяся ситуация лишь осложняет восстановление отрасли после пандемии коронавируса. Из-за этого клубы вынуждены самостоятельно нанимать и обучать персонал, а для этого необходимо время и соответствующие расходы. Некоторые участники рынка пытаются удерживать тренеров при помощи дополнительных занятий, которые им можно проводить в клубе. Причем поступления от таких тренировок могут варьироваться от 10 до 50% общего дохода клуба.

4 марта газета «Известия» писала, что на российском рынке труда отмечается дефицит соискателей. По данным портала, ситуация необычная, ведь в IV квартале 2022 года на каждого неработающего россиянина приходилось в среднем 2,5 вакансии. Этот показатель является рекордным с 2005 года.