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New York Post: дома в США обвалились в цене впервые за последние 11 лет

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AP

По итогам февраля 2023 года цены на жилье в США впервые за 11 лет стали падать. Об этом сообщает New York Post.

Национальная ассоциация торговцев недвижимостью страны сообщила, что в среднем дома подешевели до $363 тыс. Этот показатель оказался на 0,2% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом цены на жилье в США до этого росли 131 месяц подряд.

В публикации отметили, что сильнее всего цены снизились на западе, где жилье подешевело в среднем на 5,6%, до $541 тыс. На северо-востоке страны жилье стало дешевле на 4,5%, упав до $366 тыс.

13 марта заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ужесточение введенных в отношении Российской Федерации санкций в области частной собственности может нанести серьезный удар доверию США.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты сообщало, что долговой кризис распространился с рынка жилья на коммерческую недвижимость, угрожая вызвать волну долговых потрясений по всему миру. В настоящее время под угрозой находятся почти $175 млрд займовых обязательств в данном сегменте.

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