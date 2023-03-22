АКРА улучшило прогноз по сокращению экономики России до 1-1,5% в 2023 году

Снижение ВВП России по итогам 2023 года может составить всего 1-1,5%, в отличие от предыдущего прогноза, который был на уровне 2,8%. Об этом сообщается в докладе экспертов кредитно-рейтингового агентства АКРА.

В среду АКРА опубликовало свой обновленный базовый макроэкономический прогноз и его альтернативные сценарии на 2023–2025 годы. Согласно базовому варианту, снижение ВВП России в 2023 году будет на уровне 1-1,5%. Уже в 2024 году прогнозируется рост на 0,8-1,8%, а в 2025 году – на 0,4-1,6%.

«Несмотря на улучшение нескольких ключевых предпосылок, в том числе связанных с внешней торговлей и влиянием бюджетных расходов, мы по-прежнему ожидаем, что реальный ВВП за год снизится», — отметили директор группы суверенных и региональных рейтингов Дмитрий Куликов и старший директор — руководитель группы Елена Анисимова.

По данным экспертов, на снижение экономики влияет ряд факторов, в частности спад добычи и переработки в нефтегазовом секторе, а также бюджетные планы. При этом есть определенный рост для инвестиций, положительное влияние импортозамещения и потенциал роста потребления. Также специалисты спрогнозировали еще два возможных сценария: пессимистичный и оптимистичный. В первом случае спад экономики России в этом году может составить 2,4-3,2%, а во втором прогнозе рост будет на уровне 0,6-1,4%.

16 марта министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на съезде РСПП заявил, что Минэкономразвития улучшило прогноз по реальным доходам населения и ожидает увеличения ВВП и инвестиции в России в 2023 году. По его словам, уже в конце прошлого года стало ясно, что экономика России будет развиваться более динамично, чем предполагалось ранее.