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Парламент Армении ограничил выдачу банками кредитов в иностранной валюте

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Sergei Grits/AP

Парламент Армении внес поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и ограничил выдачу банками и кредитными организациями кредитов в иностранной валюте. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, за внесение поправок в закон проголосовали 68 депутатов, против высказался 31.

Теперь банки и кредитные организации Армении могут предоставлять потребительские займы и кредиты, ипотечные жилищные кредиты только в армянских драмах. Изменения не затронут физлиц нерезидентов, они смогут получать ипотечные кредиты в иностранной валюте.

Ранее министр экономики Республики Армения Ваган Керобян говорил, что страна окончательно прекращает расчеты в долларах и евро с Россией. По его словам, по итогам прошлого года поставки из Армении в Россию поднялись почти в четыре раза, до $2,5 млрд.

Это произошло из-за ухода западных компаний с российского рынка. Благодаря этому поставщики из Армении смогли занять освободившиеся места и расширить бизнес.

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