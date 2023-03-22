Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что более 91% западных компаний остались в России

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что более 91% западных компаний остались в России, несмотря на западные санкции, сообщает Reuters.

«Давайте будем реалистами, 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: ждут, сдерживают риски, защищают активы», — заявил Шалленберг.

Он привел в пример австрийский банк Raiffeisen, филиалы которого продолжают работать в России, при этом соблюдая санкции Европейского союза. Также Шалленберг упомянул, что многие американские компании работают в России, приведя в пример Bank of America.

Агентство, дополняя интервью с главой австрийского внешнеполитического ведомства, пишет, что в венских политических и деловых кругах существует значительная группа людей, которые рассчитывают на скорейшее восстановление нормальных отношений с Россией.

Ранее обозреватель издания The Guardian Джонатан Стил заявил, что большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис.