Годовая инфляция в Соединенном Королевстве в феврале ускорилась до 10,4%

В Великобритании годовая инфляция по итогам февраля ускорилась до 10,4% с 10,1% в январе. Информацию об этом пресс-служба Национального статистического управления (ONS) опубликовала на своем сайте.

То есть за февраль потребительские цены в Соединенном Королевстве увеличились на 1,1%. Аналитики, которых опросил портал DailyFХ, ожидали показатель на уровне 9,9%.

Во второй половине января пресс-служба ONS публиковала данные, согласно которым потребительская инфляция в Великобритании в декабре 2022 года составила 10,5%.

В конце января аналитики консалтинговой компании Kantar сообщали, что уровень продуктовой инфляции в Великобритании достигал рекордного показателя 16,7%, из-за чего среднегодовой чек жителей страны мог вырасти на £788.

На прошлой неделе министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в парламенте с бюджетным посланием, заверил в отсутствии вероятности попадания экономики страны в ситуацию с технической рецессией в 2023 году по причине изменения внешних факторов и принимаемых правительством мер.