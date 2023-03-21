В России появится единый бренд «Сделано на Кавказе»

Продукцию, изготовленную на Кавказе, будут маркировать специальным знаком «Сделано на Кавказе» для того, чтобы повысить популярность территории производства и дополнительной гарантии качества. Сертификация таких товаров будет проводиться в Роскачестве. Это совместный проект ведомства с институтом развития Кавказ.РФ, передало агентство «Чечня сегодня».

«Роскачество и Кавказ.РФ начали разработку совместного проекта — системы добровольной сертификации «Сделано на Кавказе», которая будет способствовать развитию потребительского рынка региона и позволит товаропроизводителям Северного Кавказа расширять рынки сбыта и увеличивать объемы производства. Сертификацию таких товаров будет осуществлять орган по сертификации, подведомственный Роскачеству. Знак «Сделано на Кавказе» сможет не только популяризировать территорию производства, но станет дополнительной гарантией качества», — подчеркнул руководитель Роскачества Максим Протасов.

Производители, которые зарегистрированы в системе сертификации «Сделано на Кавказе», будут занесены в специальный открытый реестр и получат ряд преференций. Среди них — возможность параллельной сертификации продукции на соответствие стандартам халяль и требованиям органической и «зеленой» продукций, ускоренное получение российского Знака качества.

«Для нас как института развития критически важно создавать благоприятную для роста местного бизнеса среду. Кавказ исторически известен своей кухней, традициями гостеприимства. И сейчас в регионе выпускается качественная и экологически чистая продукция. Мы будем рады создать возможность купить проверенные, качественные товары с Северного Кавказа по всей стране, а местному бизнесу — увеличить объем и рынки сбыта», — подчеркнул генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Кроме того, компании под брендом «Сделано на Кавказе» смогут пройти диагностику эффективности бизнес-процессов, приняв участие в Премии Правительства РФ в области качества.