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В ЕСП заявили об отсутствии ограничений на транзит санкционных грузов в РФ через Турцию

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Depositphotos

В Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) заявили, что ограничений на транзитные перевозки санкционных грузов в Россию через турецкую территорию нет. Об этом сообщает ТАСС.

«По санкционным грузам никаких ограничений нет, произошедший сбой, действительно, связан с обновлением программ. И наши агенты это подтверждают. О новых перебоях в логистике нам ничего на данный момент неизвестно», — сказал исполнительный директор входящей в союз компании «Транс синергия» Станислав Станкевич.

Ранее сообщалось, что Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию с рядом ограничений. Транзит больше нельзя оформить на вещи из США и Канады, а также отдельные категории товаров вне зависимости от страны производства. По словам гендиректора «Оптималог» Георгия Властопуло, 20 марта компаниям РФ удалось оформить транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, но только на товары производства Евросоюза.

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