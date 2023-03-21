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Количество новых российских компаний в Турции выросло на 670% по итогам 2022 года

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Depositphotos

По итогам прошлого года в Турции зарегистрировались 1363 компании из России, что на 670% выше показателя годом ранее. Об этом сообщается на сайте Фонда исследований экономической политики Турции.

В 2021 году российских компаний в Турции появилось всего 177. Таким образом, прирост их количества составил за год 670%, отметили в публикации.

По данным компании, общее количество компаний с участием иностранного капитала в Турции за 2022 год выросло на 49,8%. Второе место по числу зарегистрированных компаний в стране занял Иран.

В докладе добавили, что россиян стало больше и на рынке недвижимости Турции. Например, по итогам года продажи жилья иностранцам выросли на 15,1%. При этом из 68 тыс. проданных объектов около 16,3 тыс. были приобретены россиянами.

14 марта «Лента.ру» со ссылкой на данные исследования инвестиционной компании Garnet писала, что число российских сделок с недвижимостью в Турции снизилось на 35,2% в январе 2023 года относительно декабря 2022 года.

До этого заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон предупредил Турцию о риске санкций из-за торгового сотрудничества с Россией.

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