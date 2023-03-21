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StormWall сообщила о новой волне DDoS-атак на банки и платежные системы России

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Depositphotos

В феврале 2023 года количество DDoS-атак на банки и платежные системы России резко увеличилось. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности StormWall, передает РИА Новости.

Отмечается, что первые атаки на российские финансовые организации были зафиксированы специалистами 7 марта, с тех пор число и мощность нападений только растет.

По данным экспертов, с 7 по 20 марта число атак на финорганизации увеличилось на 126% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 63% по сравнению с таким же периодом в феврале этого 2023 года.

Как утверждает StormWall, за атаками стоят «политически мотивированные хакеры», которые в марте после долгого отсутствия с новыми силами набросились на российские банки и платежные системы.

Атаки на организации были не слишком сильные, однако их мощности хватило для нарушения работы банков, в частности не работали их сайты и приложения. Максимальная длительность атак составила 48 часов, рассказали в StormWall.

Ранее сообщалось, что «Пятерочка» и «Перекресток» в феврале столкнулись с массовыми DDoS-атаками.

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