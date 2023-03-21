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Российские виноделы запустили безалкогольные версии напитков ради увеличения доли на рынке

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Depositphotos

Крупные российские винодельни собрались запустить безалкогольные версии своих напитков, чтобы увеличить долю на рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

В публикации отметили, что «Фанагория» начала выпуск безалкогольного белого и розового игристого из выдерживаемого виноградного сока. Объем первых партий — около 60 тыс. бутылок, рекомендованная розничная цена — от 230 руб. за бутылку 0,75 л. При этом новый продукт в первую очередь появится в продаже в сети фирменных винотек. Другие участники рынка добавили, что также стали обращать внимание на то, что вырос спрос на безалкогольные напитки. Поэтому пришлось активировать работу с напитками с более низким градусом.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что характеристики безалкогольных вин никак не похожи на настоящее вино. Кроме того, такие напитки можно отнести к категории газированных. В целом же, вся категория безалкогольных вин в России до сих пор остается «специфической историей», а доля рынка составляет всего 1% от продаж всех вин.

Аналитики посчитали, что по российскому законодательству безалкогольное вино должно выпускаться из обычного вина. Однако такая технология достаточно дорогая и получить напиток стоимостью 250 рублей за бутылку было бы сложно. При этом спрос на такие напитки растет, а реализовать их несложно из-за того, что алкогольная лицензия при реализации не требуется.

9 марта РБК, ссылаясь на участников рынка писал, что оптовая стоимость крымских вин может вырасти от 3 до 15% из-за запрета на проезд грузовиков по Крымскому мосту. Крымские виноделы будут искать альтернативные маршруты доставки вина, что увеличит расходы.

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