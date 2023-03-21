Финская Gasum заявила, что будет закупать газ из РФ много лет из-за долгосрочных контрактов

Финская государственная энергокомпания Gasum собирается в дальнейшем закупать газ из России благодаря долгосрочным контрактам. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на заявление организации.

По словам представителя компании, До 2022 года Gasum заключила с российской компанией «Газпром экспорт» долгосрочный контракт на поставки газа, который будет действовать «еще долгие годы». При этом «Газпром» вправе требовать возмещения убытков, если Gasum прекратит покупать газ.

В публикации указали, что контракт «Газпром экспорта» и Gasum действителен до 31 декабря 2031 года.

В середине декабря российский торговый представитель в Хельсинки Антон Логинов заявил, что Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, с января по сентябрь его поставили на €75 млн.

До этого аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что финская компания Gasum в будущем может вернуться к закупкам трубопроводного газа из России. По его словам, когда перед Финляндией встал вопрос по поводу оплаты газа в рублях, она была одной из первых стран, которая обсуждала этот вопрос. Поэтому финнов, скорее всего, убеждали в том, что большинство потребителей не будет ничего платить в рублях. Однако в реальности все оказалось по-другому.