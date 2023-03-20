Индекс Мосбиржи превысил 2 400 пунктов впервые с 20 сентября 2022 года

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в вечернюю сессию превысил 2 400 пунктов впервые с 20 сентября 2022 года, следует из данных биржевой площадки.

По ее информации, этот индекс к 20.44 мск рос на 3,48% — до 2403,64 пункта.

Ранее сообщалось, что курс китайского юаня на торгах Мосбиржи поднялся выше 11 рублей впервые с 24 февраля этого года.

До этого управляющий директор по взаимодействию с органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков допустил, что риски инсайдерской торговли на российском фондовом рынке могут вырасти из-за ограничения раскрытия информации участниками рынка – эмитентами акций и облигаций.