Сечин оценил результаты деятельности «Роснефти» за прошлый год

В условиях внешнего давления и волатильной макросреды, в 2022 году «Роснефть» в очередной раз продемонстрировала операционную эффективность и подтвердила устойчивость бизнес-модели. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя результаты деятельности компании за прошлый год, представленные «Роснефтью», его слова приводит пресс-служба.

Согласно опубликованным «Роснефтью» результатам за 12 месяцев 2022 года, подготовленным в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), добыча углеводородов компанией увеличилась на 2,3% по сравнению с прошлым годом.

По словам Игоря Сечина, данный показатель составил 5,10 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки. При этом благодаря возобновлению добычи на проекте «Сахалин-1» в 4 кв. 2022 года среднесуточная добыча углеводородов выросла до 5,50 млн б.н.э.

«После ухода прежнего оператора мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и начали танкерные отгрузки, была вновь запущена программа бурения. Кроме того, сохранены более 3 тыс. высококвалифицированных рабочих мест», — подчеркнул глава компании.

Он также отметил, что благодаря жесткому контролю над расходами и работе по повышению эффективности в 2022 году компании удалось сдержать рост удельных затрат на добычу углеводородов на уровне ниже инфляции цен промышленных производителей.

В представленном отчете, кроме того, сообщается, что в прошлом году компании удалось добиться роста ряда ключевых финансовых показателей деятельности.

«В отчетном году значения выручки и EBITDA выросли, в то время как долговые и торговые обязательства снизились на 0,7 трлн руб. с начала года», — прокомментировал глава «Роснефти».

Отмечается, что выручка увеличилась на 3,2%, при этом показатель EBITDA вырос на 9,5%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 2022 год составила 813 млрд руб.

Кроме того, как подчеркнул Сечин, компания продолжила активную инвестиционную программу — объем капитальных вложений в 2022 году превысил 1,1 трлн руб.

Он также напомнил, что, соблюдая принципы дивидендной политики, в феврале 2023 года «Роснефть» завершила выплату промежуточных дивидендов на общую сумму свыше 216 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО за 1 полугодие прошлого года.

«Положительный результат по показателю чистой прибыли по итогам 2022 года служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период», — считает Сечин.

Акции нефтяной компании на торгах Московской биржи в понедельник выросли на 4,05%, до 380 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 17:00 мск. Котировки ускорили рост на фоне публикации отчетности по МСФО за 2022 год.

Аналитики «БКС Мир Инвестиций» отметили, что результаты «Роснефти» по ключевым показателям превысили ожидания рынка — особенно в части чистой прибыли, которая превысила прогноз экспертов. В инвесткомпании считают, что результаты позитивно повлияют на дальнейший рост акций «Роснефти».

Аналогичного мнения придерживаются аналитики «Синара».

«Публикация финансовых результатов должна, по нашему мнению, оказать поддержку котировкам акций «Роснефти». Чистая прибыль за второе полугодие предполагает дивиденды в размере 18 руб. на акцию (доходность — 4,8%), на 20% выше нашего прогноза. По акциям эмитента мы подтверждаем рейтинг «Покупать», — говорится в отчете компании.