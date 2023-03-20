Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РБК: новогодние скидки на первичное жилье в Москве сохранились в марте

close
100%
Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Скидки на первичное жилье в Москве, характерные для декабря, сохранились в марте. Об этом сообщило РБК со ссылкой на компанию «Метриум».

«Речь идет исключительно об открыто заявляемых акциях. Вместе с тем сегодня абсолютное большинство девелоперов готовы предоставлять клиентам скидки в ходе индивидуальных переговоров», — отметили в компании.

В компании уточнили, что число новостроек столицы, где предлагается дисконт, осталось на уровне конца года — 150 проектов. При этом размеры скидок продолжили расти. В декабре дисконт доходил до 4%, сейчас до 5%.

В компании уточнили, что такое количество акций нетипично для марта. Кроме того, обычно скидки не распространены столь широко и в новогодние праздники.

«Скидки оказались едва ли не единственным действительно эффективным маркетинговым инструментом в арсенале многих девелоперов», — указали в компании.

Ранее РБК сообщило, что период ставок по ипотеке под 0% подходит к концу. Застройщики начали предлагать гражданам займы на жилье под 3% в рамках своих программ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть