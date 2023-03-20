РБК: новогодние скидки на первичное жилье в Москве сохранились в марте

Скидки на первичное жилье в Москве, характерные для декабря, сохранились в марте. Об этом сообщило РБК со ссылкой на компанию «Метриум».

«Речь идет исключительно об открыто заявляемых акциях. Вместе с тем сегодня абсолютное большинство девелоперов готовы предоставлять клиентам скидки в ходе индивидуальных переговоров», — отметили в компании.

В компании уточнили, что число новостроек столицы, где предлагается дисконт, осталось на уровне конца года — 150 проектов. При этом размеры скидок продолжили расти. В декабре дисконт доходил до 4%, сейчас до 5%.

В компании уточнили, что такое количество акций нетипично для марта. Кроме того, обычно скидки не распространены столь широко и в новогодние праздники.

«Скидки оказались едва ли не единственным действительно эффективным маркетинговым инструментом в арсенале многих девелоперов», — указали в компании.

Ранее РБК сообщило, что период ставок по ипотеке под 0% подходит к концу. Застройщики начали предлагать гражданам займы на жилье под 3% в рамках своих программ.