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Hindustan Times: Индия намерена продлить действие налога на экспорт дизеля и бензина

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Depositphotos

Индийские власти планируют продлить ограничения на экспорт дизельного топлива и бензина в целях обеспечения их доступности на внутреннем рынке. Об этом сообщает Hindustan Times, ссылаясь на источники в правительстве страны.

Отмечается, что ограничения могут продлить после 31 марта.

«Данная мера может затруднить некоторым индийским нефтепереработчикам, в основном частным компаниям, покупать российское топливо для реэкспорта в государства, в том числе в страны Европы, которые прекратили закупки продуктов нефтепереработки из России из-за событий на Украине», — сказано в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что российские морские перевозки сырой нефти восстановились из-за возросшего импорта топлива Индией на тихоокеанском направлении. За 7 дней, до 10 марта, РФ восстановила 40% потерь, понесенных в предыдущие недели, и увеличила экспорт до 3,33 млн баррелей в день.

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