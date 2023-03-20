РБК: средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек в России упала на 7%

Средняя стоимость квадратного метра на рынке российских новостроек в феврале 2023 года составила 112 тыс. руб. По сравнению с январем показатель снизился на 7%. Об этом написал РБК со ссылкой на исследование «Домклик».

«В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области квартиры подорожали ненадолго и уже в феврале вернулись к значениям ноября или ниже», — говорится в исследовании.

По данным компании, в большинстве ключевых регионов страны в декабре – январе цены на новостройки росли на фоне заявлений о прекращении льготных ипотечных программ и ограничений по нулевой ипотеке от застройщика. Но в феврале этот всплеск спроса затих, и цены на новостройки стали снижаться.

Аналитики компании отметили, что при этом средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в феврале была на уровне 78 тыс. руб. За месяц показатель почти не изменился, указали эксперты.

Ранее РБК сообщил, что спрос на вторичное жилье в Москве в феврале 2023 года увеличился на 24% по сравнению с январем и на 3% в годовом выражении.