ЕК захотела продлить на год сокращение спроса на газ на 15%

В Брюсселе предложили продлить на год действие скоординированного сокращения спроса на газ в ЕС на 15%. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

Механизм сокращения спроса прекратит действовать 31 марта 2023 года.

«В условиях сложной ситуации на мировом газовом рынке важно, чтобы Европа заранее приготовилась к предстоящей зиме», — подчеркнули в ЕК.

Предложение будет обсуждаться министрами энергетики стран ЕС на заседании Совета по транспорту, телекоммуникациям и энергетике 28 марта.

«Продолжающееся снижение спроса на газ обеспечит нашу готовность к следующей зиме и позволит облегчить заполнение газохранилищ до отметки в 90% от объема к 1 ноября», — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Ранее в Германии сообщили о сохранении рисков чрезвычайной ситуации по газу.