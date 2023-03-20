Производитель алкоголя Santo Stefano подал в суд на винного блогера Куликову

Производитель игристых вин Santo Stefano – «Евразийская алкогольная группа» — подал в суд на винного блогера Елену Куликову, сообщает телеграм-канал Baza. Суть претензий компании заключается в том, что блогер раскритиковала напитки у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Как следует из поста, ЕАГ требует от Куликовой удалить пост, сделать опровержение и оплатить 6 тысяч рублей государственной пошлины.

Пост, который вызвал негативную реакцию ЕАГ, был опубликован еще два года назад. Куликова высказала несколько претензий и обвинила производителей во вранье на свою стотысячную аудиторию.

Первое — напиток называется Santo Stefano, что отсылает к Италии, в то время как разливается в Подмосковье. Второе — в «белом игристом» просто нет винограда, только виноматериал, сахар, пищевые добавки и ароматизатор. Третье — в Santo Stefano 85 граммов сахара на один литр, это очень много и может привести к отравлению.

Представители ЕАГ не согласны с мнением ответчика. Согласно их позиции, компания не скрывает, что алкоголь разливается в Подмосковье. А белого винограда в бутылке и не должно быть: ведь Santo Stefano — это газированный белый полусладкий напиток и к игристому вину не имеет отношения.

*принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в России экстремистской