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ЦБ отозвал лицензию у «Проминстраха» на осуществление добровольного страхования имущества

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Банк России отозвал у общества с ограниченной ответственностью «Проминстрах» лицензию, которая позволяла осуществлять добровольное имущественное страхование. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Отозвать лицензию от 06.06.2019 СИ № 3438 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью «Проминстрах», — отметили в Центробанке.

Регулятор добавил, что такое решение было принято, так как «Проминстрах» добровольно отказался осуществлять предусмотренную лицензией деятельность.

В конце августа Банк России отозвал лицензию на страхование у акционерного общества «ЕРВ туристическое страхование». Причина отзыва лицензии: отказ «от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Однако за страховщиком остается право на деятельность в сфере страхования жизни, отмечается в сообщении.

До этого Центральный банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО РНКО «Синергия». Отмечается, что лицензия была аннулирована по ходатайству самой организации, это связано с решением общего собрания акционеров о добровольной ликвидации АО.

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