Россиянам напомнили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 апреля

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Наталья Казанцева сообщила в интервью «Прайм», что с 1 апреля в России вступят в силу изменения в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Эксперт предупредила, что с 1 апреля будет производиться перерасчет оплаты общедомовых нужд. Речь идет о тратах на уборку, работу лифта и электроснабжение в доме.

Суммы будут подводить к фактическому потреблению, рассказала Казанцева. Она добавила, что граждане смогут платить меньше при отсутствии долгов и переводе средств за ЖКУ по повышенным нормативам. Если в доме нет счетчиков, необходимо ориентироваться на показатели без определенной границы.

Это уже путь повышению уровня платежей для некоторых жителей, если распределение будет производиться по нормативу в зависимости от площади квартиры, или для всех, если траты на все общедомовые площади распределяются равномерно. Исключение коснется совсем старых домов, где нормативы будут другими, поделилась Казанцева.

В начале марта газета «Известия» сообщала, что всем участникам специальной военной операции на Украине полностью отменят пени за неуплату ЖКУ.