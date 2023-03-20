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Рыбные консервы из скумбрии и сайры в России за год подорожали на 22%

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Depositphotos

В России подорожали рыбные консервы. В частности, за год банки со скумбрией и сайрой выросли в цене на 20-22%, из тунца – на 19%. Повысилась стоимость шпрот и кильки – на 14% и 10% соответственно. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на статистику компании «Эвотор».

По данным компании, в феврале средняя стоимость консервов из скумбрии в несетевых розничных магазинах составила 171 руб. за банку объемом 350 г. Цена за консервы из сайры и тунца — 224 и 261 руб., а из шпрот — 247 руб.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, увеличение себестоимости рыбных консервов в России связано с подорожанием жести из-за санкций. Эксперт уточнил, что в себестоимости доля консервной банки и крышки достигает 35–37%. Также он добавил, что вылов сайры кратно снизился по всему миру «по биологическим причинам», а в России его сейчас вообще нет.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сказал «Газете.Ru», что большое количество соли, масла, красителей и искусственных ароматизаторов в консервах делают этот продукт вредным для здоровья.

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