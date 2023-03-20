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Риелтор Никитина заявила об отсутствии предпосылок для сокращения рынка недвижимости в Москве

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В нынешних условиях столичный рынок недвижимости остается стабильным, поэтому предпосылок, что он сократится, нет. Об этом в беседе с РИАМО рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина. По ее словам, в настоящее время наблюдается фактор оттока покупателей за границу, однако он не такой глобальный.

«Квартиры в столице покупают жители со всей страны, которые стабильно из года в год приезжают сюда учиться, работать, заниматься лечением и т. д. Если не поедут одни, то их место займут другие. Поэтому в целом нет предпосылок, чтобы московский рынок жилья сильно сократился», — пояснила Никитина.

Она добавила, что сегмент жилой недвижимости в России огромный. При этом в нем всегда есть города притоковые и оттоковые. Москва относится к первым, резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что ситуация на рынке коммерческой недвижимости в России начала постепенно восстанавливаться. Fashion-операторы, заведения общепита, специализированные ретейлеры чаще стали открывать новые торговые точки и магазины.

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