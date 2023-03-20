Доля продаж телевизоров собственных торговых марок ретейлеров в России превысила 22%

За первые десять недель 2023 года около 22,6% продаж телевизоров в штуках пришлось на собственные торговые марки ретейлеров (СТМ). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

С начала 2023 года продажи телевизоров в России выросли на 6,6%, до 1,55 млн, но в деньгах упали на 30%, до 39,1 млрд рублей. При этом рост продаж демонстрируют китайские и отечественные производители, а также СТМ. Последние уже заняли 22,6% рынка в штуках и, по прогнозу экспертов, до конца года могут увеличить долю до 50%.

Участники рынка отметили, что в деньгах продажи упали из-за уменьшения продаж устройств в премиум-сегменте, таких как LG и Samsung. Кроме того, по итогам прошлого года покупатели чаще всего выбирали бренды Hyundai, Sunwind, Xiaomi. Годом ранее тройка лидеров была за LG, Samsung и Hyundai. Также, около 80% россиян выбирают телевизоры со встроенным Smart TV. В 2021 году этот показатель был на уровне 63%.

Аналитики посчитали, что смена брендов сейчас схожа с ситуацией в 2006–2008 годах, когда корейские компании быстро смогли заменить производителей из Европы и Японии. При этом снижение среднего чека произошло из-за того, что у СТМ в сегменте телевизоров достаточно много бюджетных моделей, причем без наценок за популярный бренд.

14 марта газета «Ведомости», ссылаясь на статистику ГК «F+ tech-Марвел», писала, что уменьшение числа западных брендов на российском рынке привело к тому, что спрос россиян на белорусские холодильники резко вырос.