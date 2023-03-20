Производители кабеля из РФ попросили власти поднять пошлины на импортную продукцию на 15%

Российские производители оптического волокна и кабелей попросили у властей ввести таможенные пошлины в размере 15% на импортную продукцию, так как и без того сокращающийся рынок начали заполонять компании из Китая. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо заместителя главы Минцифры Андрея Заренина, направленное операторам и в профильные ассоциации.

В документе указали, что речь идет об оптоволоконных, телекоммуникационных и силовых кабелях и т. д. Также Заренин попросил операторов оценить долю импортной продукции на рынке и сообщить о возможности применения российских аналогов зарубежной продукции.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что производители кабелей просто опасаются, что их могут вытеснить с рынка. Речь идет о том, что после введения ряда санкций единственный российский производитель оптического волокна перестал получать преформы, которые закупались у компании из Японии. При этом поиск альтернативных поставок привел к временному уменьшению производства, отчего заказчики были вынуждены закупаться в Китае. Однако в Минпромторге указали, что мощности по выпуску оптического волокна в стране вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности на внутреннем рынке.

В публикации добавили, что сами потребители кабеля выступили против введения пошлин, так как этот шаг может отрицательно повлиять на работу операторов. При этом некоторые участники рынка поддерживают введение пошлин, но только на те товары, которые могут быть произведены в России.

9 января «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо гендиректора «Консорциума Светотехника» Ольги Грековой директору департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрию Плясунову, писал, что российские производители электроники попросили правительство поднять ввозные пошлины на зарубежную светотехнику и компоненты для нее на 10–15% ради стимулирования спроса на отечественные компоненты.