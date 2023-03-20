«Ъ»: сеть магазинов детских товаров «Кораблик» сменила владельца из-за роста долгов

Сеть магазинов детских товаров «Кораблик» сменила владельца из-за роста долгов у бизнеса. Новым инвестором стал бенефициар крупного поставщика игрушек и других товаров для детей МТК «Алиса» Олег Сохацкий. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По словам источников издания, бенефициар крупного поставщика игрушек МТК «Алиса» Олег Сохацкий стал новым владельцем сети «Кораблик». По данным ЕГРЮЛ, 15 марта 2023 года господин Сохацкий получил 5% в операционной компании сети ООО «Кораблик-Р». Остальная доля — у АО «Кораблик», собственник которого в ЕГРЮЛ не раскрывается.

Одни из источников газеты указал, что прежний владелец сети «Кораблик» уже давно хотел продать бизнес и отойти от дел. По словам экспертов рынка, финансовые сложности у торговой сети начались еще несколько лет назад. При этом в последнее время компания активно сокращала число действующих магазинов. Вполне вероятно, что продажа бизнеса произошла из-за роста долгов.

Аналитики посчитали, что сейчас у сетей детских товаров возникли сложности из-за нарастающей конкуренцией с онлайн-платформами, на которые сегодня приходится почти 60% продаж детских товаров.

15 марта глава испанской торговой сети Inditex Оскар Гарсия Масейрас не исключил возвращения на российский рынок «при изменении ситуации в стране», однако подчеркнул, что это может произойти нескоро. По его словам, в случае возвращения Inditex компания сотрудничала бы с теми магазинами, которые передала Daher Group.