Власти Швейцарии рассматривают возможность национализации Credit Suisse

Швейцарские власти рассматривают возможность полной или частичной национализации второго после UBS крупнейшего банка страны, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, этот вариант власти рассматривают в случае, если сорвется сделка с UBS, который предлагает купить Credit Suisse примерно за 1 миллиард франков ($1,1 млрд). Эту сделку, по словам осведомленных источников, руководство Credit Suisse откладывает при поддержке своего крупнейшего акционера — Национального банка Саудовской Аравии. Однако рычаги его влияния на переговорах ограничены, поскольку другие варианты могут быть еще более болезненными для его инвесторов, пишет Bloomberg.

16 марта руководство банка Credit Suisse (CS) сообщило, что займет у Национального банка Швейцарии (местного Центробанка) до 50 млрд швейцарских франков, или примерно $53,7 млрд для «поддержания основной деятельности банка» на оптимальном уровне на фоне резкого падения стоимости акций и стимулирования клиентов сохранить действующие вклады.

Позднее стало известно о переговорах UBS по приобретению Credit Suisse.