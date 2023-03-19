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Власти Бельгии утверждают о содействии экспорту удобрений РФ через свои порты

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Depositphotos

Брюссель сейчас содействует экспорту принадлежащих российским предприятиям удобрений через свои порты. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.

В публикации уточняется, что власти Бельгии поддерживают продление зерновой сделки.

«В контексте дефицита Бельгия тесно сотрудничает с ООН и Всемирной продовольственной программой, чтобы облегчить транспортировку компонентов удобрений, принадлежащих российским компаниям...» — пояснили в дипведомстве.

Компоненты удобрений направляются в нуждающиеся страны.

Кроме того, власти отвергли обвинения со стороны РФ в том, что Бельгия и ряд европейских стран причастны к блокировки экспорта этих удобрений.

Еще в Брюсселе назвали положительным моментом продление сделки, которая предусматривает содействие экспорту украинского зерна и российских удобрений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки.

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