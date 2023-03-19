Nihon Keizai: Россия и страны ОПЕК могут спасти цены на нефть, обвалившиеся из-за США

Россия и страны ОПЕК могут спасти цены на нефть при помощи снижения производства топлива. Это может произойти из-за того, что нефтяные котировки обвалились на фоне банковского кризиса в США. Об этом пишет Nihon Keizai.

«Если цены продолжат падать, то ОПЕК и ОПЕК+, куда входят основные нефтедобывающие государства, включая Россию, могут пойти на дополнительное сокращение производства», — отметил профессор университета Вако Гоичи Ивама.

В публикации отметили, что снижение производства нефти будет необходимо для того, чтобы финансовый баланс ближневосточных стран-производителей перестал быть убыточным, так как текущие цены на топливо очень низкие.

Эксперты рынка добавили, что есть риск увеличения понижательного давления на экономику. Такая ситуация может привести к снижению спроса на нефть.

15 марта цены на нефть на мировых рынках за полчаса упали до уровня 21 декабря 2022 года. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:59 по московскому времени опустились до отметки $75,98 за баррель.