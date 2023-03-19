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В Минэнерго Турции заявили, что поставки черноморского газа могут начаться до конца апреля

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Газ с черноморского месторождения Сакарья должен поступить турецким потребителям уже до конца апреля. Об этом телеканалу TRT заявил глава Минэнерго Фатих Донмез.

«Мы следовали плану, но произошла задержка из-за землетрясений. Планируем начать поставки к концу апреля», — отметил Донмез.

Месторождение Сакарья было открыто в 2020 году. Его запасы составляют около 400 млрд кубометров газа. После начала поставок с месторождения будет идти 10 млн кубометров топлива в сутки. Уже к 2028 году показатель должен увеличиться до 40 млн кубометров.

15 марта представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что все оставшиеся после отказа от закупок из России доступные варианты доставки газа и нефти в Европу включают участие Турции. По его словам, после того как Европа решила больше не покупать российские нефть и газ, перед ней есть две возможные альтернативы. Это газ, поступающий из Азербайджана в Турцию и энергоресурсы Восточного Средиземноморья, добавил он.

До этого в Турции опровергли отказ от реализации проекта газового хаба — но допустили внесение корректив в связи с землетрясениями на юго-востоке страны.

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