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Эксперт считает, что снижение потолка цен на нефть будет невыгодно США

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Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что снижение потолка цен на нефть будет невыгодно США, так как механизм имеет и обратное действие — он влияет на цены для американских производителей, сообщает РИА Новости.

«Еще до введения потолка переключение на новые рынки далось нашим компаниям преимущественно за счет предоставления скидок. И этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, оказывает понижательное влияние на общие мировые цены на нефть: зачем покупать дорого у кого-то еще, если можно сэкономить на поставках из России», — пояснил Колобанов.

Он добавил, что российский демпинг влияет на цены для производителей в США, которые теперь поставляют значительный объем своей продукции в Европу.

Ранее директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев высказал мнение, что призывы ряда стран Евросоюза снизить потолок цен на российскую нефть являются пиар-ходом

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