Эксперт считает, что снижение потолка цен на нефть будет невыгодно США

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что снижение потолка цен на нефть будет невыгодно США, так как механизм имеет и обратное действие — он влияет на цены для американских производителей, сообщает РИА Новости.

«Еще до введения потолка переключение на новые рынки далось нашим компаниям преимущественно за счет предоставления скидок. И этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, оказывает понижательное влияние на общие мировые цены на нефть: зачем покупать дорого у кого-то еще, если можно сэкономить на поставках из России», — пояснил Колобанов.

Он добавил, что российский демпинг влияет на цены для производителей в США, которые теперь поставляют значительный объем своей продукции в Европу.

Ранее директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев высказал мнение, что призывы ряда стран Евросоюза снизить потолок цен на российскую нефть являются пиар-ходом