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В Крыму заявили, что уровень дотационности региона с 2014 года упал в три раза

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Артем Креминский/РИА «Новости»

Зампред Совета министров Крыма — министр финансов Ирина Кивико заявила, что уровень дотационности Крыма с 2014 года упал в три раза, до 17,8%, сообщает ТАСС.

«В 2014 году уровень дотационности составлял 58%, в прошлом году — 17,8%. В 2023 году доля дотаций из федерального бюджета в объеме собственных доходов консолидированного бюджета республики прогнозируется со снижением на 0,4%», — пояснила Кивики.

Он отметил, что тенденция к снижению дотационности продолжается в первую очередь — за счет роста налоговых и неналоговых поступлений в федеральный бюджет, которые за 9 лет выросли с 26,1 до 93,5 млрд рублей.

Ранее полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов заявил, что считает необходимым задействовать государственно-частное партнерство в Крыму и Севастополе для развития бизнеса.

Привлеченные инвестиции Устинов считает необходимым направить на строительство новых санаторно-курортных объектов и развивать рыболовный и гражданский флот, а также вкладываться в строительство жилья.

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