Финансист Голубовский перечислил россиянам риски хранения наличных долларов

В настоящее время хранение наличных долларов несет за собой ряд рисков для граждан России. Среди ключевых — возможный запрет напечатанных для РФ американских расчетных единиц, а также вероятность «грабежа со стороны злоумышленников», приводит слова аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского газета «Аргументы и факты».

18 марта пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте статистические данные, согласно которым объем наличной валюты у граждан РФ составил $105,4 млрд по состоянию на 1 февраля 2023 года. Столь высоких показателей не фиксировалось на внутреннем финансовом рынке с 2018 года.

«Если вы храните на руках доллары США, то вам следует учитывать два главных риска. Во-первых, вас могут банально ограбить злоумышленники, и даже банковские ячейки от этого не застрахованы. Во-вторых, власти США вас тоже могут ограбить, запретив напечатанные для России доллары», — пояснил Голубовский.

Он также напомнил, что власти США ведут учет всех выпущенных наличных долларов по их серийным номерам. Наличные доллары активно ввозились в РФ до обострения конфликта на Украине — до 24 февраля 2022 года. По этой причине американским регуляторным органом не составит большого труда отследить оборот данных купюр на российском внутреннем рынке.

«До начала конфликта российские банки отправляли в США заявки на поставку банкнот, там нужную сумму списывали с их счетов и отправляли наличные самолетами. В США знают, какие банкноты для каких банков напечатали, и могут запретить их обращение по серийным номерам», — заключил Голубовский.

16 марта газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Финам» сообщила, что американский доллар оказался на втором месте по популярности у россиян в качестве валютного инструмента хранения денежных сбережений — его доля составила 28,3%. Лидерство в данной категории сохранил за собой рубль (34,9%), а тройку замкнул китайский юань (17,4%).