Власти Германии заверили в стабильности ситуации в банковском секторе страны

Правительство Германии заверило немецких вкладчиков, что ситуация в банковском секторе страны стабильная, поводов для беспокойства в настоящее время у населения нет. Об этом написала газета Bild am Sonntag со ссылкой на сообщение официального представителя немецкого кабмина Штеффена Хебештрайта.

Так он прокомментировал банкротство американского инвестиционного банка Silicon Valley Bank (SVB) и трудности второго по объему активов швейцарского Credit Suisse.

«Причин для беспокойства немного. Сбережения вкладчиков в безопасности. Именно эти слова являются центральными в текущей ситуации», — сказал Хебештрайт, подтвердив гарантии, данные вкладчикам в 2008 году со стороны бывшего канцера Германии Ангелы Меркель.

На этой неделе газета Bild написала, что Меркель отправилась в отпуск на остров Фуэртевентура (Канарские острова) вместе с мужем профессором Йоахимом Зауэром обычным рейсом авиакомпании Eurowings. Раньше она использовала для поездок правительственный самолет.

13 марта на фоне внезапного банкротства американского SVB ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse падали более чем на 11%. Американский инвестор, финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки сообщил об ожидании краха Credit Suisse.