Эксперт Канищев назвал пиар-ходом призывы в ЕС снизить потолок цен на нефть из России

Директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев высказал мнение, что призывы ряда стран Евросоюза снизить потолок цен на российскую нефть являются пиар-ходом. Его слова передает РИА Новости.

По словам эксперта, разногласия в вопросе потолка цен на нефть, который сейчас составляет $60 за баррель, демонстрируют раскол в ЕС и его некомпетентность в экономических вопросах. Говоря о сложившейся ситуации, Канищев провел параллель с квартетом из басни Крылова, отметив, что в ней «звери хотя бы хотели вместе сыграть», а в Европе, по его словам все «просто сидят рядом, ругаются и имитируют игру».

Эксперт отметил, что, согласно правилам установления лимита, уровень цен должен быть не выше 95% от рыночных, однако сейчас он уже фактически больше стоимости продажи нефти. В связи с этим, по мнению эксперта, «экономического смысла что-то корректировать, проводить совещания и оформлять документы просто нет».

«Однако ряд стран в своей борьбе давно отвязались от экономической обоснованности и реалий, поэтому их призывы снизить потолок — пиар-ход, чтобы про них не забывали», — отметил Канищев.

Ранее директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев высказывал мнение, что Западу невыгодно снижать потолок цен на российскую нефть. По его словам, $60 за баррель устраивает и Россию, и западные страны, поэтому менять «шило на мыло» никто не хочет.

До этого помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил в Американском предпринимательском институте, что в марте власти страны проведут совместный с ЕС обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты.