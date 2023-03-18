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Стоимость биткойна росла более чем на 10% 

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Depositphotos

Биткойн в ходе торговой сессии в субботу рос более чем на 10%, до $27,472 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 01:34 мск.

По данным на 01:47 мск, курс биткойна рос на 11,3% и находился на уровне $27,81 тыс.

В ноябре 2022 года стоимость биткойна опустилась ниже $16 тыс. впервые с ноября 2020 года.

До этого старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал, что позитивная динамика криптовалюты в июле не должна вселять излишний оптимизм участникам рынка, так как, несмотря на рост котировок на 24%, биткоин торгуется на 66% ниже своих максимумов, а глобальный нисходящий тренд сохраняет свою силу. На момент публикации новости стоимость биткоина составляла около $24 тыс.

До этого премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа предложил российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином.

«Это хорошая возможность для инвестиций (со стороны России), те, кто в этом заинтересован, могут вложиться в наш биткойн. ЦАР не препятствует этому», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что ЦАР продолжит использовать франк в операциях, но нужно развивать и криптовалюты.

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