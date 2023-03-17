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Глава ЦБ Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превалирует

Глава ЦБ Набиуллина заявила о вероятности повышения ключевой ставки для снижения роста цен

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу заявила, что вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения. Слова главы ЦБ передало агентство ТАСС.

«Риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных. Поэтому мы продолжаем считать, что вероятность повышения ставки в текущем году превышает вероятность ее снижения», — сказала Набиуллина.

Она объяснила, что возможное повышение ставки будет направлено на снижение роста цен.

«Возможное повышение ставки <…> будет направлено на то, чтобы снизить инфляцию. Это абсолютно необходимо для того, чтобы были доступными кредиты, особенно долгосрочные кредиты», — отметила Набиуллина.

17 марта регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в четвертый раз подряд. Банк России в том числе объяснил это снижением инфляционных настроений населения.

Участники рынка назвали это решение ожидаемым. По словам начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, у ЦБ все еще есть возможность удерживать ключевую ставку на уровне 7,5% в марте.

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