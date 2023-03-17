«Российская газета»: россияне собрали рекордные 22 тысячи тонн дикоросов по итогам 2022 года

По итогам прошлого года россияне собрали рекордные объемы дикоросов (22 тыс. тонн), включая лесные ягоды, грибы и орехи. При этом сбор ягод сократился за 12 месяцев на 60% из-за приостановки экспорта данного вида продукции в европейские страны на фоне международных санкций, сообщает «Российская газета» со ссылкой на участников рынка..

«Больше всего дикоросов собирают и заготавливают в Сибири и на Дальнем Востоке — 17,1 тысячи тонн и 4,6 тысячи тонн соответственно, что составляет 98% от общего показателя сборов дикорастущих растений в прошлом году», — заявил глава Рослесинфорга Павел Чащин.

Однако темпы прироста сборов дикоросов по итога 12 месяцев прошлого года сократился по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Если в 2022 году этот показатель составил 14%, то в 2021 году — 48%, пояснил он.

«В стране в прошлом году выросли объемы заготовки лесных грибов — на 4,7% до 833,6 тонны. В основном это белые грибы и лисички. Сильно упали объемы заготовок ягод и плодов — на 60% до 22,5 тонны», — заключили в ведомстве.

Руководитель ассоциации «Дикоросы» Александр Деев связал тенденцию по спаду объемов сбора ягод со снижением экспортного спроса на данный вид продукции. Больше всего интерес снизился со стороны европейских стран.

14 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Россельхозбанка сообщило, что Россия с 2011 по 2021 год увеличила объем промышленного производства грибов в 26 раз — до 111 тыс. тонн. В связи с этим потребность в импорте этой продукции практически исчезла.