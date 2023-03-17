Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Демидов заявил, что Германия впала в «полную» зависимость от энергоресурсов США

close
100%
Ralph Orlowski/Reuters

После резкого сокращения поставок российских природных энергоресурсов на фоне международных санкций Германия нарастила зависимость от импорта американского топлива. Слова независимого аналитика в области рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова приводит «Лента.ру».

Россия перестала поставлять в Европу почти 75-80% от прошлогодних объемов газовых поставок в регион. Речь идет о выпадении примерно 100-120 млрд кубометров топлива. Однако европейские страны в оперативном порядке сумели заместить данные объемы из альтернативных источников, включая США, Норвегию, Катар и Алжир. При этом большую часть замещения поставок российского газа сумели предоставить Соединенные Штаты, пояснил он.

«Наибольший вклад сделали США, они смогли заместить как минимум до 80-90 миллиардов в прошлом году. То есть, в принципе, замена не всей части, но произошла <....> Однако одновременно с потерей зависимости от российских энергоресурсов Германия впала в полную зависимость от американских, поэтому, говоря о независимости, надо говорить о том, что одна зависимость была заменена другой», — заявил Демидов.

16 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ за 8 месяцев стала независимой от поставок нефти, газа и угля из России. За указанный период времени Берлин полностью преобразовал энергоснабжение страны с помощью новых трубопроводов и терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть