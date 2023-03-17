Минсельхоз Японии: зерновая сделка косвенно снижает цены на пшеницу для Токио

Представитель отдела внешней торговли японского министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства заявил, что продление сделки по вывозу зерновых по Черному морю оказывает воздействие на Японию, так как способствует снижению общемировых цен на продовольствие. Об этом сообщает ТАСС.

«Япония не импортирует пшеницу из России или Украины, и поэтому нынешнее продление зерновой сделки непосредственно не влияет на нашу страну. Однако оно сказывается на общемировой конъюнктуре и воздействует на формирование цен, по которым Япония закупает зерновые в США, Канаде и Австралии», — заявил неназванный чиновник.

Он отметил, что зерновая сделка имеет косвенное влияние на Японию. Он добавил, что Токио ориентируется на цены на зерновые, которые формируются на Чикагской товарной бирже. По его словам, они понизились после заключения зерновой сделки в прошлом году. По его словам, «есть ощущение», что цены вновь упали при достижении новой договоренности.

Ранее сообщалось, что китайские эксперты положительно оценили продление «зерновой сделки» на 60 дней, отметив, что этого срока будет достаточно для стабилизации цен. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова объявила о продлении Россией зерновой сделки на 60 дней.