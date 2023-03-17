«Русал» отчитался о результатах работы в 2022 году — в компании рассказали о росте себестоимости производства и объемах производства алюминия, падении прибыли и диверсификации поставок, сообщает ТАСС.

«Инфляция и геополитическая напряженность спровоцировали экстремальный рост цен на энергоносители и сырье, что вместе с укреплением рубля и усложнением логистики привело к увеличению себестоимости производства алюминия на 31,8% — до 2 190 долларов США за тонну (по сравнению с 1 661 долларов США за тонну в 2021 году)», — указано в сообщении.

Также в «Русале» рассказали о падении прибыли компании на 53% — до $725 млн. Продажи алюминия также незначительно упали — на 0,2%, до 3,896 млн тонн. Несмотря на трудности, компания смогла диверсифицировать каналы поставок продукции и выйти на расширяющийся российский рынок и зайти на рынок Азии.

Ранее эксперт рассказал о возвращении популярности алюминия в строительной отрасли.