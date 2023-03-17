Кабмин заявил о планах обсудить обнуление НДС на обмен запчастей гражданских самолетов

Кабмин заявил о планах обсудить обнуление НДС на обмен неисправных запчастей гражданских самолетов — заседание по этому вопросу пройдет в пятницу, 17 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Правительства России.

«Законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения услуг по замене неисправных авиационных двигателей, компонентов и комплектующих изделий гражданских воздушных судов, передаваемых в обмен на аналогичные исправные авиационные двигатели, запасные части, компоненты и комплектующие изделия, предназначенные для ремонта и (или) модернизации гражданских воздушных судов или их составных частей», — указано в сообщении.

Отмечается, что обсуждение законопроекта пройдет в контексте подготовленных в январе 2023 года поправок в Налоговый кодекс, в рамках которых снижена налоговая нагрузка на сервисные компании в области авиации.

Ранее Минтранс России потребовал поменять положение опознавательных знаков на самолетах.