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Кабмин заявил о планах обсудить обнуление НДС на обмен запчастей гражданских самолетов

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Кабмин заявил о планах обсудить обнуление НДС на обмен неисправных запчастей гражданских самолетов — заседание по этому вопросу пройдет в пятницу, 17 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Правительства России.

«Законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения услуг по замене неисправных авиационных двигателей, компонентов и комплектующих изделий гражданских воздушных судов, передаваемых в обмен на аналогичные исправные авиационные двигатели, запасные части, компоненты и комплектующие изделия, предназначенные для ремонта и (или) модернизации гражданских воздушных судов или их составных частей», — указано в сообщении.

Отмечается, что обсуждение законопроекта пройдет в контексте подготовленных в январе 2023 года поправок в Налоговый кодекс, в рамках которых снижена налоговая нагрузка на сервисные компании в области авиации.

Ранее Минтранс России потребовал поменять положение опознавательных знаков на самолетах.

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