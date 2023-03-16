Минцифры: Wildberries временно не будет выписывать штрафы за подмену дорогостоящих товаров

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что совместно с Минпромторгом следят за ситуацией с маркетплейсом Wildberries, компания не будет выписывать новые штрафы.

«Мы поддерживаем предложенное маркетплейсом улучшение сервисов арбитража и обратной связи с партнерами площадки. <...> Пока система дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Ведомство подчеркивает, что Wildberries борется с подменами дорогостоящих товаров, которые совершают злоумышленники на пунктах выдачи заказов, однако в Минцифры убеждены, что такая система контроля должна быть прозрачной для партнеров маркетплейса и с возможностью оспаривания. Министерство будет отслеживать ситуацию, чтобы соблюдались интересы всех участников электронной торговли и не страдали обычные покупатели.

15 марта десятки пунктов выдачи заказов Wildberries приостановили выдачу посылок в рамках забастовки против новой системы штрафов за возврат товара из-за ошибки системы или брака. Новые правила предполагали удержание с сотрудников полной стоимости вещи, если покупатель вернет ее из-за брака или если в посылке окажется не тот товар.

16 марта в Wildberries временно прекратили списывать с партнерских пунктов выдачи за подмену товаров.

Минпромторг обратился к руководству Wildberries с призывом повысить эффективность обратной связи с партнерами и сотрудниками.