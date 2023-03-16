Эксперт Бушуев: снижать потолок цен на российскую нефть Западу невыгодно

Западу невыгодно снижать потолок цен на российскую нефть, заявил в беседе с Pravda.Ru генеральный директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев. По его мнению, $60 за баррель устраивает и Россию и западные страны, поэтому менять «шило на мыло» никто не хочет.

«Они поняли, что никакой потолок цен для России не действует с точки зрения снижения ее доходов. Поэтому им совершенно невыгодно добиваться какого-то потолка цен. А снижение потолка цен им невыгодно, потому что тогда это будет тормозить поставки из других стран — их союзников», — отметил Бушуев.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на нефть из России с 60 до $51,45 за баррель. Эти страны требуют, чтобы порог был установлен на уровне 5% ниже рыночных цен.

Позднее стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) рассчитывают сохранить установленный потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.