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Путин заявил о желании многих западных компаний вернуться в Россию

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил уверенность в том, что многие западные компании хотят вернуться на российский рынок. Его слова приводит ТАСС.

«Я же знаю, что многие не хотели уходить», — заявил глава государства.

По мнению президента, зарубежные организации покинули Россию и сейчас сожалеют и ожидают момента, чтобы вернуться.

«Нам это доподлинно известно», — резюмировал он.

Ранее Путин заявил о возможном возвращении ушедших ранее из РФ компаний.

До этого генеральный директор испанской сети магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Massimo, Stradivarius, Dutti Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times, сообщил, что готов вернуться в Россию, если ситуация изменится.

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