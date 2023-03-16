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Компания Metro отменила вход в свои торговые центры по картам гостя

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Metro с 16 марта отменила вход по картам гостя в свои торговые центры. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РИА Новости.

«С 16 марта Metro открывает двери для всех покупателей. Теперь для прохода в торговый центр не нужна карта гостя. Более 40 000 позиций из ассортимента торговых центров стали доступны для большего количества клиентов», — отметили в публикации.

Пресс-служба добавила, что Metro подготовила расширенный список товаров к открытию своих торговых центров. Также был увеличен ассортимент товаров собственных торговых марок. Кроме того, карта гостя, которая использовалась для прохода, будет служить и дальше, накапливая бонусы в виде кэшбека на новые покупки.

По словам генерального директора компании «Metro Россия» Йоханнеса Толая, основная цель компании сейчас заключается в разрушении стереотипа о том, что торговые центры Metro недоступны.

В конце декабря директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова заявила, что несмотря на все трудности последних 3 лет, российский продовольственный рынок демонстрирует высокую устойчивость. За редкими исключениями в эти 3 года не было дефицита продуктов питания во время ажиотажных спросов, пищевая промышленность и ретейл быстро адаптировались к новым экономическим условиям.

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