Компания Metro отменила вход в свои торговые центры по картам гостя

Metro с 16 марта отменила вход по картам гостя в свои торговые центры. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РИА Новости.

«С 16 марта Metro открывает двери для всех покупателей. Теперь для прохода в торговый центр не нужна карта гостя. Более 40 000 позиций из ассортимента торговых центров стали доступны для большего количества клиентов», — отметили в публикации.

Пресс-служба добавила, что Metro подготовила расширенный список товаров к открытию своих торговых центров. Также был увеличен ассортимент товаров собственных торговых марок. Кроме того, карта гостя, которая использовалась для прохода, будет служить и дальше, накапливая бонусы в виде кэшбека на новые покупки.

По словам генерального директора компании «Metro Россия» Йоханнеса Толая, основная цель компании сейчас заключается в разрушении стереотипа о том, что торговые центры Metro недоступны.

В конце декабря директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова заявила, что несмотря на все трудности последних 3 лет, российский продовольственный рынок демонстрирует высокую устойчивость. За редкими исключениями в эти 3 года не было дефицита продуктов питания во время ажиотажных спросов, пищевая промышленность и ретейл быстро адаптировались к новым экономическим условиям.