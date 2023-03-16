ТАСС: Центробанк на заседании 17 марта оставит ключевую ставку неизменной

Совет директоров Центробанка в пятницу 17 марта оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Тем не менее регулятор может прервать паузу в смягчении денежно-кредитной политики уже в апреле 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков.

«Ключевая ставка Банка России в 2022 году прошла исторически широкий диапазон. После рекордного взлета до 20% в феврале из-за санкционного давления со стороны западных стран и экономического шока регулятор понижал процентный показатель шесть раз подряд. С сентября 2022 года ставка сохраняется на уровне 7,5%, и, по мнению экспертов, не претерпит изменений на заседании 17 марта», — говорится в материале.

Как сообщил «Газете.Ru» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, если ЦБ в пятницу оставит ставку на уровне 7,5% годовых, «существенной реакции в ценных бумагах — акциях, облигациях, динамике рубля и ставках по вкладам и кредитам не ожидается».

По прогнозам опрошенных ТАСС экспертов, ключевая ставка к концу 2023 года может вырасти до 8,5-9% годовых. Факторами ужесточения денежно-кредитной политики могут стать рост инфляционных ожиданий населения и бюджетный дефицит.