Представитель РФ в МВФ: Запад просит у МВФ до конца месяца предоставить Киеву кредит

Представитель России в МВФ Алексей Можин заявил, что страны Запада просят у руководства Международного валютного фонда (МВФ) предоставить Украине кредитную программу до конца нынешнего месяца. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, МВФ «за всю свою историю никогда не предоставлял кредиты стране, находящейся в состоянии острой фазы войны».

Совет директоров МВФ обсуждает возможность предоставления кредита Украине только при условии гарантий со стороны США, отметил он.

Ранее сообщалось, что руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни объявит об утверждении кредитной программы для Украины. Размер финансовой помощи стране составит $15,6 млрд.

Программа финансовой помощи будет рассчитана на четыре года. Переговоры с властями Украины проходили в Варшаве с 8 по 15 марта. Кредитная программа должна помочь Киеву компенсировать «огромный» дефицит бюджетного финансирования из-за продолжающегося конфликта с Россией, уточняется в статье.

27 февраля агентство «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление министров финансов и глав Центробанков стран G7 сообщило, что политический альянс увеличил обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины в 2023 году до $39 млрд. Государства G7 также призвали к концу марта 2023 года реализовать надежную, масштабную, полностью финансируемую программу МВФ с «надлежащими условиями».