Bloomberg: антироссийские санкции усилили роль юаня в глобальной экономике

Антироссийские санкции привели к тому, что роль юаня в мировой экономике серьезно возросла. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Александр Габуев.

«Впервые за всю историю московской биржи юань в прошлом месяце обогнал американский доллар и стал самой торгуемой валютой на этой площадке. Его доля составила почти 40% от общего объема торгов», — отметил Габуев.

По его словам, юань все чаще используется в торговле в России, что усиливает его роль в регионе и постепенно ведет к изменениям в экономическом ландшафте глобальной экономики. В целом, юань можно назвать «антидотом» от действий США, которые превращают мировую финансовую систему в личное оружие.

Он добавил, что ситуация с ростом влияния юаня сложилась не только из-за «токсичности» доллара, но и благодаря снижению импорта из западных стран. Из-за этого Россия была вынуждена переориентироваться в сторону Китая. Именно поэтому по итогам 2022 года на его долю пришлось 40% российского импорта и 30% экспорта.

В конце ноября обозреватель Кевин Уорш в материале для газеты The Wall Street Journal писал, что китайский цифровой юань угрожает господству американского доллара и гегемонии США. По мнению Уорша, расширение влияния Китая создаст биполярный мир и приведет к сокращению американского долларового доминирования.