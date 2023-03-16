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Путин: оставшиеся в РФ компании оказались умнее дающих советы недоброжелателям

Президент России Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, что оставшиеся в стране компании оказались умнее и энергичнее тех, кто дает советы недоброжелателям РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что руководители бизнеса РФ и их управленческие команды смогли в короткие сроки в условиях внешнего давления перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладить логистику и открыть «новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами».

«Те, кто остался здесь, и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал», — сказал президент.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала о принятии президентом России 16 марта участия в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и проведении отдельной встречи с членами бюро.

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